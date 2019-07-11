ВСУ выпустили 116 мин по районам десяти населенных пунктов, заявили в ДНР

"С 3.40 до 8.20 (время совпадает с МСК - ред.) вооруженные формирования Украины вели обстрелы территории республики. Всего было выпущено 116 мин и артиллерийских снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра. Обстрелам подверглись районы десяти населенных пунктов республики", - сказал представитель ведомства.