ВСУ выпустили 116 мин по районам десяти населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли районы десяти населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики выпустив 116 мин и снарядов различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 3.40 до 8.20 (время совпадает с МСК - ред.) вооруженные формирования Украины вели обстрелы территории республики. Всего было выпущено 116 мин и артиллерийских снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра. Обстрелам подверглись районы десяти населенных пунктов республики", - сказал представитель ведомства.