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РИА Новости

Цхинвал возмутило изображение на алкоголе из Грузии карты Грузинской ССР

Вчера, 09:39
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© Фото : посольство Республики Южная Осетия в Российской ФедерацииПроизведенная в Грузии бутылка с алкогольной продукцией, содержащая изображение карты Грузинской ССР
Произведенная в Грузии бутылка с алкогольной продукцией, содержащая изображение карты Грузинской ССР
© Фото : посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Посольство Южной Осетии в Москве возмущено изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию, карты Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии, сообщается в четверг на сайте диппредставительства.
"В рамках проводимого посольством Республики Южная Осетия анализа российского рынка по определению возможностей импорта Российской Федерацией продукции, производимой предприятиями Южной Осетии, были отмечены многочисленные факты наличия в продаже алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, содержащей изображение карты Грузинской ССР, то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии", — говорится в заявлении.
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В посольстве отметили, что "подобная наглость не может не вызывать возмущения" на фоне последних событий в Грузии, напоминающих период правления печально известного националиста Звиада Гамсахурдия (первого президента Грузии), где сегодня русофобство и оскорбления в адрес других народов стали лейтмотивом для политических сил.
"При этом в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику, изображение фактической карты этого государства является уголовно наказуемым деянием в соответствии с так называемым законом об оккупированных территориях", — отметили в диппредставительстве.
Посольство информировало об изложенном Министерство иностранных дел России.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство Российской Федерации, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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