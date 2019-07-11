Цхинвал возмутило изображение на алкоголе из Грузии карты Грузинской ССР

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Посольство Южной Осетии в Москве возмущено изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию, карты Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии, сообщается в четверг Посольство Южной Осетии в Москве возмущено изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию, карты Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии, сообщается в четверг на сайте диппредставительства.

"В рамках проводимого посольством Республики Южная Осетия анализа российского рынка по определению возможностей импорта Российской Федерацией продукции, производимой предприятиями Южной Осетии, были отмечены многочисленные факты наличия в продаже алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, содержащей изображение карты Грузинской ССР, то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии", — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что "подобная наглость не может не вызывать возмущения" на фоне последних событий в Грузии, напоминающих период правления печально известного националиста Звиада Гамсахурдия (первого президента Грузии), где сегодня русофобство и оскорбления в адрес других народов стали лейтмотивом для политических сил.

"При этом в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику, изображение фактической карты этого государства является уголовно наказуемым деянием в соответствии с так называемым законом об оккупированных территориях", — отметили в диппредставительстве.

Посольство информировало об изложенном Министерство иностранных дел России.