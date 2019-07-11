В Казани вручили премию молодым ученым за успехи в области инженерных наук

КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Государственная премия Татарстана имени академика Вячеслава Алемасова вручена в Казани трём молодым учёным за достижения в области инженерных наук, сообщает Академия наук Татарстана.

"На заседании президиума Академии наук Республики Татарстан состоялось вручение Государственной премии Татарстана имени академика В.Е.Алемасова молодым ученым. В 2019 году на конкурс было подано 17 работ из разных областей инженерных наук", - говорится в сообщении.

Так, доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей института транспортных сооружений Казанского государственного архитектурно-строительного университета Ленар Мавлиев удостоен премии за вклад в развитие в республике технологии дорожного строительства из доступного местного укрепленного минерального сырья и отходов промышленности.

Доцент кафедры технологий строительного производства, заведующий лабораторией аддитивных технологий строительного производства Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рустем Мухаметрахимов отмечен за исследование и разработку новых композиционных материалов и модифицированных дисперсно-армированных бетонов для аддитивного производства в строительстве.

Инженер-конструктор отдела расчетов опытно-конструкторского бюро ПАО "Казанский вертолетный завод" Айрат Сафиуллин стал лауреатом премии за решение вопросов обеспечения выживаемости и травмобезопасности пассажиров и экипажей летательных аппаратов при вынужденной аварийной посадке на водную поверхность. Разработки используются при модернизации и сертификации системы аварийного приводнения вертолета "Ансат".

Государственная премия Татарстана имени академика Вячеслава Алемасова учреждена в 2014 году указом президента Татарстана Рустама Минниханова. Первое вручение премии состоялось в июле 2015 года. Премия носит имя уроженца Казани, выдающегося учёного, одного из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения, широко известного в России и за рубежом, чья многолетняя плодотворная деятельность умножила славу Казани, как крупного центра науки и образования.