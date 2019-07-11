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РИА Новости

Лондон заявил, что иранские корабли мешали судну пройти в Ормузском проливе

Вчера, 09:17
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство Британии сообщило, что три иранских судна пытались помешать проходу торгового судна через Ормузский пролив, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на представителя британских властей.
Инцидент стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.
Панорама Тегерана, Иран
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По данным телеканала, представитель правительства добавил, что фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose был вынужден "сделать устные предупреждения" иранским судам, которые затем повернули обратно.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские суда. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали".
Согласно данным телеканала, видеозапись инцидента была сделана с американского самолета, находившегося над проливом в тот момент.
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