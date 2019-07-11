Лондон заявил, что иранские корабли мешали судну пройти в Ормузском проливе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство Британии сообщило, что три иранских судна пытались помешать проходу торгового судна через Ормузский пролив, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на представителя британских властей. Правительство Британии сообщило, что три иранских судна пытались помешать проходу торгового судна через Ормузский пролив, сообщает в четверг телеканалсо ссылкой на представителя британских властей.

Инцидент стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.

По данным телеканала, представитель правительства добавил, что фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose был вынужден "сделать устные предупреждения" иранским судам, которые затем повернули обратно.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские суда. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали".