Медведчук призвал не связывать освобождение Вышинского и украинских моряков

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нельзя говорить об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, в связке, нужно освобождать всех, заявил РИА Новости глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Нельзя так говорить, про связки, я бы не применял этот термин, я считаю, что это все-таки освобождение с одной стороны и освобождение с других. Нельзя говорить о каких-то соответствиях или каких-то парах, надо говорить о том, что есть люди, которых надо освобождать. Всех надо освобождать", - сказал РИА Новости Медведчук в ответ на вопрос о перспективах освобождения Вышинского в связке с украинскими моряками.
Он отметил, что нельзя говорить о том, что участники переговоров по освобождению удерживаемых лиц занимаются "обменами определенных лиц на определённых". По его словам, с учетом того, что Вышинский журналист, его освобождение - это "действительно всегда постоянный предмет переговоров".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут исполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.