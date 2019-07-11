Медведчук призвал не связывать освобождение Вышинского и украинских моряков

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нельзя говорить об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, в связке, нужно освобождать всех, заявил РИА Новости глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Нельзя так говорить, про связки, я бы не применял этот термин, я считаю, что это все-таки освобождение с одной стороны и освобождение с других. Нельзя говорить о каких-то соответствиях или каких-то парах, надо говорить о том, что есть люди, которых надо освобождать. Всех надо освобождать", - сказал РИА Новости Медведчук в ответ на вопрос о перспективах освобождения Вышинского в связке с украинскими моряками.

Он отметил, что нельзя говорить о том, что участники переговоров по освобождению удерживаемых лиц занимаются "обменами определенных лиц на определённых". По его словам, с учетом того, что Вышинский журналист, его освобождение - это "действительно всегда постоянный предмет переговоров".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут исполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.