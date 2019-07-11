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2019-07-11T09:00Z
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РИА Новости

У берегов Китая потерпело крушение рыболовецкое судно

Вчера, 09:00
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Рыболовецкое судно в четверг потерпело крушение в морской акватории острова Наньша в Южно-Китайском море, на борту, по предварительным данным, находились 30 человек, их судьба пока неизвестна, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел около 6.00 по местному времени (01.00 мск), когда лодка, зарегистрированная в уезде Цюнхай провинции Хайнань, подала сигнал тревоги, после чего связь с ней была потеряна. Экстренным службам пока не удалось обнаружить сигнал лодки при помощи спутниковой навигационной системы Beidou, поэтому высока вероятность того, что судно затонуло.
Море, Республика Корея
11 января, 08:16
В Южной Корее после крушения рыболовецкого судна погибли три человека
По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер и высокие волны.
Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Хайнань немедленно организовало спасательную операцию, к месту происшествия также направились суда также с острова Юнсин в архипелаге Сиша, в поисково-спасательной операции задействованы военные корабли и авиация, коммерческие суда, которые на момент ЧП находились недалеко, один спасательный самолет направлен из Гонконга.
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