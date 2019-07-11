У берегов Китая потерпело крушение рыболовецкое судно

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Рыболовецкое судно в четверг потерпело крушение в морской акватории острова Наньша в Южно-Китайском море, на борту, по предварительным данным, находились 30 человек, их судьба пока неизвестна, сообщает Рыболовецкое судно в четверг потерпело крушение в морской акватории острова Наньша в Южно-Китайском море, на борту, по предварительным данным, находились 30 человек, их судьба пока неизвестна, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел около 6.00 по местному времени (01.00 мск), когда лодка, зарегистрированная в уезде Цюнхай провинции Хайнань, подала сигнал тревоги, после чего связь с ней была потеряна. Экстренным службам пока не удалось обнаружить сигнал лодки при помощи спутниковой навигационной системы Beidou, поэтому высока вероятность того, что судно затонуло.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер и высокие волны.