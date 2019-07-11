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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

Вчера, 09:00
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КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом (строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы) от Международного комитета Красного Креста общим весом 161,9 тонны", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 июля, 18:12
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ДонбассМеждународный комитет Красного КрестаВ мире
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