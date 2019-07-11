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РИА Новости

В Приангарье направили более пяти тонн гумпомощи из Новосибирска

Вчера, 08:54
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Более 5,5 тонны собранной в Новосибирской области гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения отправили в четверг в Иркутскую область, сообщает областное правительство.
"В первую очередь хочу поблагодарить жителей Новосибирской области и предприятия региона, которые откликнулись на призыв о помощи. За неделю было собрано 5,6 тонны – это первая партия, которая сегодня отправляется в Иркутскую область. На этом пункт приема не закрывается – работа по сбору гуманитарной помощи пострадавшим будет продолжена", - привели в пресс-службе слова министра труда и соцразвития Новосибирской области Ярослава Фролова.
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Пункт приема был организован в областном доме ветеранов. В течение недели жители и организации региона передавали туда одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, детские игрушки, принадлежности для новорожденных, постельные принадлежности.
Доставка ценного груза организована при участии минтранса Новосибирской области. Расстояние от Новосибирска до конечной точки – 1350 километров. Время в пути займет около 30 часов. Организовано сопровождение ГИБДД, отметили в областном правительстве.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По последним данным, число погибших достигло 25 человек, пропавшими числятся 11.
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