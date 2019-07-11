Военная авиация отработала в Крыму новую тактику десантирования

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Экипажи Военно-транспортной авиации (ВТА) отработали новую тактику десантирования в рамках совместного с Воздушно-десантными войсками (ВДВ) учения в восточной части Крыма, сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В четверг более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались на полигон "Чауда" в Крыму в рамках совместного летного тактического учения с перелетом на большие расстояния. Десантирование осуществлялось из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. В соответствии с замыслом учения, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

"Впервые в десантировании было задействовано более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании. Применение нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования Воздушно-десантных войск" - сказал журналистам Бенедиктов.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, авиационное прикрытие в ходе мероприятия выполняли экипажи истребителей Су-27, а воздушным строем управляли с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.