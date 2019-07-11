WSJ: компания, виновная в пожарах в Калифорнии, не меняла старые опоры ЛЭП

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), виновная в самых крупных пожарах в истории Калифорнии, не заменяла старые опоры высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее пожарная служба Калифорнии назвала PG&E виновницей самого смертоносного пожара в истории штата. В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений.
Пожарная служба установила, что причиной возгорания стали линии электропередачи PG&E. Компания должна выплатить 1 миллиард долларов в качестве компенсации.
Как отмечает издание, еще до пожара в компании знали о необходимости полной замены 49 стальных опор линий электропередачи. По информации газеты, PG&E также знала, что участки ЛЭП ее системы длиной почти 30 тысяч километров достигли завершения срока эксплуатации.