Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области остаются 11 человек

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.

"На утро четверга в районах, где прошел паводок, пропавшими без вести числятся 11 человек. Из них 6 - в Тулунском районе, 4 - в Нижнеудинском районе, 1 - в Тайшетском", - сообщил собеседник агентства.