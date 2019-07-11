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2019-07-11T08:25Z
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РИА Новости

В Барнауле после пожара в жилом доме госпитализировали человека

Вчера, 08:25
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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Один из жильцов пятиэтажного дома госпитализирован после крупного пожара в Барнауле, медики диагностировали у него отравление продуктами горения, сообщили РИА Новости в мэрии Барнаула.
Возгорание произошло в среду вечером на пятом этаже в многоквартирном жилом пятиэтажном доме в проезде Северный Власихинский. Огонь с крыши балкона перешел на кровлю и распространился на площади около 1 тысячи квадратных метров.
"Ситуация с пожаром находится на контроле главы города. В результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 67 лет, отравившись продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу", - сказал собеседник агентства.
Около полутора часов потребовалось сотрудникам МЧС для ликвидации открытого горения. Для жильцов развернут пункт временного размещения на базе школы поблизости, но отмечается, что на данный момент людей в нем нет.
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