В Барнауле после пожара в жилом доме госпитализировали человека

БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Один из жильцов пятиэтажного дома госпитализирован после крупного пожара в Барнауле, медики диагностировали у него отравление продуктами горения, сообщили РИА Новости в мэрии Барнаула.

Возгорание произошло в среду вечером на пятом этаже в многоквартирном жилом пятиэтажном доме в проезде Северный Власихинский. Огонь с крыши балкона перешел на кровлю и распространился на площади около 1 тысячи квадратных метров.

"Ситуация с пожаром находится на контроле главы города. В результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 67 лет, отравившись продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу", - сказал собеседник агентства.