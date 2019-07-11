Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T08:20Z
https://ria.ru/20190711/1556407224.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Пакистане рейсовый автобус попал в аварию, погибли 13 человек

Вчера, 08:20
204
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл - РИА Новости. Не менее 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса вблизи города Атток в пакистанской провинции Пенджаб, передает в четверг телеканал Geo TV.
Согласно этим данным, водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство вылетело с проезжей части. По информации экстренных служб, всего в автомобиле находились 59 человек.
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Вчера, 07:47
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших доставляют в близлежащие медучреждения, где им оказывают необходимую помощь. Ведется расследование случившегося.
100101
Обсудить 0
ПакистанВ мире
Рекомендуем
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
РИА
Новости
В китайской провинции Хунань ливни унесли жизни 11 человек
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека
Лента
новостей
В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
У берегов Китая потерпело крушение рыболовецкое судно
При пожаре на шахте в Днепропетровской области пострадали шесть горняков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Горожане перед дождем в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей
В Китае сдали в эксплуатацию первый ледокол собственного производства
Работа кондитерской фабрики
Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ
В Иране военные ликвидировали группу из пяти террористов
Франц Клинцевич
Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
Лента новостейМолния