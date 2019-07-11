В Пакистане рейсовый автобус попал в аварию, погибли 13 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл - РИА Новости. Не менее 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса вблизи города Атток в пакистанской провинции Пенджаб, передает в четверг телеканал Geo TV.
Согласно этим данным, водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство вылетело с проезжей части. По информации экстренных служб, всего в автомобиле находились 59 человек.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших доставляют в близлежащие медучреждения, где им оказывают необходимую помощь. Ведется расследование случившегося.