Часть Тулуна остается без горячей воды

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Один район Тулуна остается не подключенным к горячему водоснабжению, сообщает правительство Иркутской области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артура Сулейменова.

"Запущены котельная №1 микрорайона Угольщиков, №3 поселка Стекольный, котельная по улице Островского и в Рабочем городке. Не запущенной пока осталась котельная в поселке Жукова. Там происходит просушка оборудования", - сказал министр.

Горячая вода сейчас поступает во все микрорайоны, кроме поселка Жукова. Подтопленными в Тулуне остаются 149 домов, в которых проживают 372 человека.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что в Тулуне остаются без электроснабжения жители 73 квартир в трех многоквартирных домах.