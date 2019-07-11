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РИА Новости

Часть Тулуна остается без горячей воды

Вчера, 07:35
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Иркутской области
Последствия подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Один район Тулуна остается не подключенным к горячему водоснабжению, сообщает правительство Иркутской области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артура Сулейменова.
"Запущены котельная №1 микрорайона Угольщиков, №3 поселка Стекольный, котельная по улице Островского и в Рабочем городке. Не запущенной пока осталась котельная в поселке Жукова. Там происходит просушка оборудования", - сказал министр.
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Горячая вода сейчас поступает во все микрорайоны, кроме поселка Жукова. Подтопленными в Тулуне остаются 149 домов, в которых проживают 372 человека.
Минэнерго РФ ранее отмечало, что в Тулуне остаются без электроснабжения жители 73 квартир в трех многоквартирных домах.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По последним данным, число погибших достигло 25 человек, пропавшими числятся 11.
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