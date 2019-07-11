СМИ: экс-министр промышленности Алжира останется под надзором суда

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд в столице Алжира принял решение взять под надзор бывшего министра промышленности и шахт Юсефа Юсфи, которого подозревают в коррупционной деятельности, сообщает Верховный суд в столице Алжира принял решение взять под надзор бывшего министра промышленности и шахт Юсефа Юсфи, которого подозревают в коррупционной деятельности, сообщает местный телеканал En-Nahar

Ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте Юсфи после допроса в рамках расследования дела о коррупции.

Отмечается, что Юсфи предъявлено обвинение в заключении сделок и контрактов, противоречащих алжирскому законодательству. Также сообщается, что его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.

В понедельник верховный суд в столице Алжира принял решение о заключении под стражу бывшего министра по делам национальной солидарности и семьи страны Саида Бараката. Баракату также были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, фальсификации документов и растрате госсредств.

Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен экс-президента Абдельазиза Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после его отставки в начале апреля этого года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида Бутефлику, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена.

Кроме того, временно помещены под стражу два последних премьер-министра эпохи Бутефлики - Ахмед Уяхья и Абдельмалек Селяль. Их подозревают в растратах и незаконном предоставлении льгот приближенным бизнесменам.