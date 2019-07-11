Четыре запущенных с Плесецка военных спутника внесены в каталог

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре спутника, запущенные в среду в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, внесены в российский военный каталог космических объектов, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения "Волга" и космических аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что после выведения спутников на орбиту и увода "Волги" на орбиту захоронения офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами.

Главный каталог космических объектов системы контроля космического пространства представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.