Блок выведения "Волга" увели на орбиту захоронения

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы увели блок выведения "Волга" на орбиту захоронения после запуска в среду четырёх спутников в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20.14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1В", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.