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РИА Новости

Блок выведения "Волга" увели на орбиту захоронения

Вчера, 06:47
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы увели блок выведения "Волга" на орбиту захоронения после запуска в среду четырёх спутников в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
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"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20.14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1В", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что увод "Волги" на орбиту захоронения был осуществлен за счет трех включений двигательной установки.
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Плесецк (космодром)РоссияРИА Наука
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