В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Трое детей в ночь на четверг погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Около часа ночи (21.00 мск 10 июля) в частном жилом доме, расположенном в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области, произошел пожар. В ходе пожара удалось спасти 61-летнюю женщину, а трое детей возрастом трех, четырех и 16 лет погибли", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.