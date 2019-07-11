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РИА Новости

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Вчера, 06:32
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Трое детей в ночь на четверг погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Около часа ночи (21.00 мск 10 июля) в частном жилом доме, расположенном в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области, произошел пожар. В ходе пожара удалось спасти 61-летнюю женщину, а трое детей возрастом трех, четырех и 16 лет погибли", - говорится в сообщении.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.
В свою очередь, УМЧС по региону сообщает, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем оказалась повреждена крыша и половина дома. Пожар потушили около 04.00 местного времени (00.00 мск). Воду к месту пожара подвозили от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 800 метров.
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