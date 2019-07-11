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РИА Новости

В "китовой тюрьме" подготовили машины для транспортировки косаток

Вчера, 06:30
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Специалисты подготовили машины к погрузке трех косаток из "китовой тюрьмы", которых в четверг планируется отправить к Охотскому морю для выпуска, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова, которая находится на месте.
Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Сообщалось, что косатки направились к Шантарским островам – туда, где их отловили. Вторую партию из трех косаток планируется отправить к Охотскому морю 11 июля.
"В три фуры уже погрузили три контейнера, в них залили морскую воду", - сказала Зырянова.
По ее словам, с вольера c косатками сняли часть крыши. Туда же подъехала одна из фур.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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