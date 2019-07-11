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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемых в кражах брендовой одежды

Вчера, 06:03
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве трех мужчин и трех женщин, которых подозревают в том, что они за несколько раз вынесли более 100 брендовых вещей из магазина одежды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления. Затем злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах", - рассказала Волк.
После кражи подозреваемые снимали защитные датчики и этикетки с вещей и продавали их через соцсети, сообщила она.
"При обысках по местам их проживания изъяты более 100 наименований одежды и 22 поддельных штампа различных организаций. Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению около 20 аналогичных преступлений на территории города Москвы", - добавила Волк.
Трех подозреваемых заключили под стражу, еще троих отпустили под подписку. Всем задержанным от 22 до 39 лет, уточнила официальный представитель МВД.
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