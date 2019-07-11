В Москве задержали подозреваемых в кражах брендовой одежды

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве трех мужчин и трех женщин, которых подозревают в том, что они за несколько раз вынесли более 100 брендовых вещей из магазина одежды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления. Затем злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах", - рассказала Волк.

После кражи подозреваемые снимали защитные датчики и этикетки с вещей и продавали их через соцсети, сообщила она.

"При обысках по местам их проживания изъяты более 100 наименований одежды и 22 поддельных штампа различных организаций. Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению около 20 аналогичных преступлений на территории города Москвы", - добавила Волк.