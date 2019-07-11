Ученые снабдили GPS-передатчиками 80 редких дальневосточных аистов

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Ученые при поддержке WWF России в Приамурье, ЕАО, Приморье и Хабаровском крае снабдили 80 птенцов дальневосточного аиста GPS-передатчиками и кольцами, которые помогут следить за перелетом редких птиц с Дальнего Востока в Китай, сообщает Амурский филиал фонда.

Для проведения этой программы в апреле 2018 года был подписан меморандум между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской академии наук, заповедником "Хунхэ", координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Амурским филиалом WWF России. Аист гнездится на российской и китайской части бассейна Амура, прилетает сюда весной, выводит потомство, а в начале осени улетает на зимовку в Китай.

"С помощью радиометок планируется выяснить траектории миграций птиц с территории Дальнего Востока России в Китай на зимовку, перемещения и места концентраций аистов", - говорится в сообщении.

Подобные исследования единственный раз проводились 20 лет назад. Ученым важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути дальневосточного аиста. Птиц помечали в местах гнездования на Архаринской и Приханкайской низменностях, Зейско-Буреинской равнине и заповеднике "Болоньский".

Радиомаяки снабжены солнечной батарей, вес каждого составляет 50 граммов. Работа передатчика рассчитана на 3-5 лет. После этого срока крепления под действием ультрафиолета разлагаются, и маяк падает со спины птицы.