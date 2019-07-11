СМИ: полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть в Букингемский дворец

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину, который пытался попасть в Букингемский дворец, сообщает Полиция Лондона задержала мужчину, который пытался попасть в Букингемский дворец, сообщает газета Sun

Согласно данным издания, 22-летний мужчина перелез в среду ночью через главные ворота дворца и начал стучаться в двери здания, после чего был задержан полицией и заключен под стражу.

Сообщается, что королева Елизавета II в тот момент находилась во дворце и спала.