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РИА Новости

СМИ: полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть в Букингемский дворец

Вчера, 04:56
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CC BY-SA 3.0 / Diliff / Букингемский дворец
Букингемский дворец
CC BY-SA 3.0 / Diliff /
Букингемский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Лондона задержала мужчину, который пытался попасть в Букингемский дворец, сообщает газета Sun.
Согласно данным издания, 22-летний мужчина перелез в среду ночью через главные ворота дворца и начал стучаться в двери здания, после чего был задержан полицией и заключен под стражу.
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Сообщается, что королева Елизавета II в тот момент находилась во дворце и спала.
В сентябре 2018 года полиция Лондона задержала мужчину у Букингемского дворца, который пытался войти в него с электрошокером типа Taser. Задержанный, оказавшийся гражданином Нидерландов, был отпущен, так как электрошокер при нем оказался частью брелока.
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