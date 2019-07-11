В Лесосибирске почти полностью восстановили электроснабжение

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Лесосибирске Красноярского края почти полностью восстановлено, без света остается около 100 жителей, сообщили РИА Новости в мэрии города.
В среду вечером единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что более 14 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра в Лесосибирске. В ведомстве сообщили, что при урагане никто не серьезно не пострадал. Известно, что на одном из земельных участков была перевернута беседка. Незначительные травмы получили мать и дочь. Их состояние выясняется.
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"Без света сейчас остается около 100 человек. Работы ведутся", - сказал собеседник агентства.
Лесосибирск расположен примерно в 300 километрах севернее Красноярска. Население составляет около 60 тысяч человек.