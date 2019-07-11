В Лесосибирске почти полностью восстановили электроснабжение

В среду вечером единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что более 14 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра в Лесосибирске. В ведомстве сообщили, что при урагане никто не серьезно не пострадал. Известно, что на одном из земельных участков была перевернута беседка. Незначительные травмы получили мать и дочь. Их состояние выясняется.