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2019-07-11T03:39Z
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РИА Новости

Детей, госпитализированных из лагеря в Приморье, выписали

Вчера, 03:39
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Оставшиеся в больнице пять детей, госпитализированные из летнего лагеря в Приморье с кишечной инфекцией, выписаны, сообщил в четверг журналистам представитель администрации края.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от семи до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются.
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Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Лагерь временно закрыли, Роспортребнадзор нашел там нарушения. В среду домой отправили всех детей, кроме 5 человек, которые оставались в больнице.
"Все дети выписаны из больницы", - сказал представитель администрации.
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