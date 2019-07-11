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РИА Новости

Спасатели раскритиковали родителей, которые не учат детей плавать

Вчера, 03:10
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© Depositphotos / .shockДети в бассейне
Дети в бассейне
© Depositphotos / .shock
Дети в бассейне. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Родители, которые сознательно не учат своих детей плавать из-за опасений, что ребенок может утонуть, наносят им больший вред; чем раньше ребенок научится плавать, тем лучше, рассказали в МЧС.
Спасатели напомнили, что знание базовых правил поведения на воде и умение плавать – необходимые навыки для спасения в воде. Также в МЧС отметили, что обучение этим азам займет всего пять-семь дней.
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Во время обучения, пояснили в ведомстве, нужно не только научить ребенка держаться на плаву, но и объяснить ему меры предосторожности.
Например, нужно рассказать ребенку, что при падении в воду надо набрать в легкие как можно больше воздуха и принять вертикальное положение. При этом следует задерживать воздух в легких – это повышает плавучесть человека. Нельзя делать резких движений, поскольку колебания воды усилятся, а дыхание участится, что увеличивает риск захлебнуться водой.
При попадании в водоворот надо набрать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть от него в сторону, а оказавшись в воде с сильным течением, не следует с ним бороться: лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.
Спасатели подчеркивают, что детям нужно заранее объяснить, что нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках – они могут порваться и человек внезапно окажется в воде и ему может не хватить сил добраться обратно.
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Нужно предостеречь детей и от ныряния в незнакомых местах, напомнили в МЧС, – на дне неизвестных водоемов могут оказаться притопленные бревна, коряги, осколки стекла, технический мусор и поэтому перед купанием нужно узнать все особенности и опасные места водоема. Также стоит избегать заболоченных мест, где есть водоросли или тина.
Напомнили спасатели и алгоритм действий, если в воде свело мышцы - их нужно растереть и лежа на спине плыть к берегу. Также лучше воздержаться от купания в течение полутора часов после еды.
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