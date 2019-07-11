Спасатели раскритиковали родителей, которые не учат детей плавать

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Родители, которые сознательно не учат своих детей плавать из-за опасений, что ребенок может утонуть, наносят им больший вред; чем раньше ребенок научится плавать, тем лучше, рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили, что знание базовых правил поведения на воде и умение плавать – необходимые навыки для спасения в воде. Также в МЧС отметили, что обучение этим азам займет всего пять-семь дней.

Во время обучения, пояснили в ведомстве, нужно не только научить ребенка держаться на плаву, но и объяснить ему меры предосторожности.

Например, нужно рассказать ребенку, что при падении в воду надо набрать в легкие как можно больше воздуха и принять вертикальное положение. При этом следует задерживать воздух в легких – это повышает плавучесть человека. Нельзя делать резких движений, поскольку колебания воды усилятся, а дыхание участится, что увеличивает риск захлебнуться водой.

При попадании в водоворот надо набрать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть от него в сторону, а оказавшись в воде с сильным течением, не следует с ним бороться: лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.

Спасатели подчеркивают, что детям нужно заранее объяснить, что нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках – они могут порваться и человек внезапно окажется в воде и ему может не хватить сил добраться обратно.

Нужно предостеречь детей и от ныряния в незнакомых местах, напомнили в МЧС, – на дне неизвестных водоемов могут оказаться притопленные бревна, коряги, осколки стекла, технический мусор и поэтому перед купанием нужно узнать все особенности и опасные места водоема. Также стоит избегать заболоченных мест, где есть водоросли или тина.