Кузнецова рассказала, сколько детей вывезут из Ирака в Россию в августе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Порядка 30 российских детей вывезут в последней группе из Ирака в РФ, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.

"Теперь у нас следующая задача — это последняя группа детей, которая осталась там … Сейчас с числом детей мы определяемся. Их точно будет порядка 30. По поводу одного малыша сейчас решается вопрос, так как остальные братья-сестры — граждане другого государства. И если сейчас примут решение оформлять гражданство другого государства, то значит, у нас будет 29 детей. Но другой вопрос, шестеро детей из союзного государства, сейчас родители, родственники хотят оформить гражданство Российской Федерации. Если это случится на момент вылета, тогда у нас будет 35 детей", - сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что у одного из детей, который должен был прилететь в среду, были неточности в документах, и он прибудет в следующий вылет. "Приехали в этот раз 33 ребенка. Планировали 34, но в отношении одного малыша были неточности в оформлении документов, и он будет в следующем вылете", - сказала Кузнецова.

Вместе с тем детский омбудсмен отметила, что уже поднимается вопрос о вывозе детей из Сирии. К ней поступило обращения по розыску детей разного возраста, однако ситуация осложняется тем, что там фактически не с кем вести переговоры.

"Мы понимаем, что уже сегодня задаются вопросы по Сирии. Больше 200 обращений к нам по розыску ребятишек разного возраста. И, конечно, сейчас очень важно, как будет выстроена работа там. Мы себе задаем этот вопрос, начинаем в этом направлении движение. Конечно, не обольщаемся, понимая всю сложность ситуации, так как территория, не подконтрольная официальному Дамаску, проведение переговоров затруднено. Но первую задачу, которую мы себе ставим, — это выяснить более-менее точно, сколько детей находится на территории трех лагерей Сирии", - добавила Кузнецова.

Он отметила, что уже направила в МИД России письмо с просьбой о содействии в переговорах с теми, кто может помочь, "хотя бы узнать, сколько детей находится на территории трех лагерей, которые не подконтрольны официальному Дамаску".

По словам уполномоченного по правам ребенка в Чечне Хамзата Хирахматова, только в сирийском лагере беженцев "Аль-Холь" "речь идет не о сотне, а тысяче" детей, однако точную цифру никто назвать не может.