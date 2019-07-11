Кузнецова рассказала, сколько детей вывезут из Ирака в Россию в августе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Порядка 30 российских детей вывезут в последней группе из Ирака в РФ, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
"Теперь у нас следующая задача — это последняя группа детей, которая осталась там … Сейчас с числом детей мы определяемся. Их точно будет порядка 30. По поводу одного малыша сейчас решается вопрос, так как остальные братья-сестры — граждане другого государства. И если сейчас примут решение оформлять гражданство другого государства, то значит, у нас будет 29 детей. Но другой вопрос, шестеро детей из союзного государства, сейчас родители, родственники хотят оформить гражданство Российской Федерации. Если это случится на момент вылета, тогда у нас будет 35 детей", - сказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что у одного из детей, который должен был прилететь в среду, были неточности в документах, и он прибудет в следующий вылет. "Приехали в этот раз 33 ребенка. Планировали 34, но в отношении одного малыша были неточности в оформлении документов, и он будет в следующем вылете", - сказала Кузнецова.
Вместе с тем детский омбудсмен отметила, что уже поднимается вопрос о вывозе детей из Сирии. К ней поступило обращения по розыску детей разного возраста, однако ситуация осложняется тем, что там фактически не с кем вести переговоры.
"Мы понимаем, что уже сегодня задаются вопросы по Сирии. Больше 200 обращений к нам по розыску ребятишек разного возраста. И, конечно, сейчас очень важно, как будет выстроена работа там. Мы себе задаем этот вопрос, начинаем в этом направлении движение. Конечно, не обольщаемся, понимая всю сложность ситуации, так как территория, не подконтрольная официальному Дамаску, проведение переговоров затруднено. Но первую задачу, которую мы себе ставим, — это выяснить более-менее точно, сколько детей находится на территории трех лагерей Сирии", - добавила Кузнецова.
Он отметила, что уже направила в МИД России письмо с просьбой о содействии в переговорах с теми, кто может помочь, "хотя бы узнать, сколько детей находится на территории трех лагерей, которые не подконтрольны официальному Дамаску".
По словам уполномоченного по правам ребенка в Чечне Хамзата Хирахматова, только в сирийском лагере беженцев "Аль-Холь" "речь идет не о сотне, а тысяче" детей, однако точную цифру никто назвать не может.
Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в этом августе.