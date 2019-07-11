Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
"Когда они приедут в свои регионы, там их уже ждут. Выстроен специальный алгоритм, когда им будет оказана вся необходимая помощь — и по зачислению в детский сад, если это необходимо, и оказание медицинской помощи, и реабилитация психологическая", - сказала Кузнецова журналистам.
"Сейчас, может быть, в отношении этих детей не так актуально, потому что все-таки детская психика, у нее высокий реабилитационный потенциал. Но если необходимость будет, то рядом и психологи, которые смогут оказать помощь", - добавила она.
Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в августе.