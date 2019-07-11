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РИА Новости

Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады

Вчера, 02:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
"Когда они приедут в свои регионы, там их уже ждут. Выстроен специальный алгоритм, когда им будет оказана вся необходимая помощь — и по зачислению в детский сад, если это необходимо, и оказание медицинской помощи, и реабилитация психологическая", - сказала Кузнецова журналистам.
"Сейчас, может быть, в отношении этих детей не так актуально, потому что все-таки детская психика, у нее высокий реабилитационный потенциал. Но если необходимость будет, то рядом и психологи, которые смогут оказать помощь", - добавила она.
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