Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в четверг, что сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада в Москву двух детей, у которых нет родителей, их документы почти готовы.

В ночь со среды на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.

"У нас будет вопрос в следующий вылет по двум ребятишкам, у которых нет ни мамы, ни папы. Рядом с ними нет законных представителей. Они на данный момент находятся в приюте Багдада. Они тоже маленькие. Но уже практически в отношении них оформлены документы. Поэтому когда они приедут, они также будут переданы родственникам", - сказала журналистам Кузнецова.