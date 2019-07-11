Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в четверг, что сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада в Москву двух детей, у которых нет родителей, их документы почти готовы.
В ночь со среды на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
"У нас будет вопрос в следующий вылет по двум ребятишкам, у которых нет ни мамы, ни папы. Рядом с ними нет законных представителей. Они на данный момент находятся в приюте Багдада. Они тоже маленькие. Но уже практически в отношении них оформлены документы. Поэтому когда они приедут, они также будут переданы родственникам", - сказала журналистам Кузнецова.
Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в этом августе.