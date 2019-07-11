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РИА Новости

Эксперт не ожидает существенного роста продаж оранжевых вин из Грузии в США

01:39
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГрузинские вина на полке супермаркета
Грузинские вина на полке супермаркета
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Грузинские вина на полке супермаркета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Существенный рост продаж получивших популярность в последние годы оранжевых вин из Грузии в США маловероятен, а возможное в случае торговых споров с РФ их подорожание лишь усугубит ситуацию, считает эксперт профильного агентства Wine Analytics Report Эндрю Эдамс (Andrew Adams).
"Я не думаю, что объемы импорта особенно возрастут. И если бы продолжающиеся торговые споры подняли их цену на американском рынке, достижение даже умеренного роста было бы еще более сложным", - заявил он РИА Новости.
"Я знаю, что качество грузинских вин имеет высокую репутацию среди продавцов вина и знающих потребителей, особенно это касается вина, сделанного в традиционном стиле - из местных сортов винограда (и выдерживаемых) в квеври, их часто называют оранжевыми винами", - сказал эксперт. Вместе с тем, по его признанию, доля грузинского вина на американском рынке сейчас пока очень мала.
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Ранее на этой неделе госдума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии, в частности введения запрета на импорт грузинского вина. Президент РФ не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
По данным Государственного винного агентства Грузии (входит в структуру министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства), за первые шесть месяцев текущего года экспорт грузинского вина в США увеличился на 88% и достиг почти 354,9 тысячи бутылок. Для сравнения в Россию в тот же период было импортировано более 25,5 миллиона бутылок грузинского вина, что на 6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Рынок США в отчетности грузинского винного агентства называют "стратегическим", при этом пятерку импортеров сегодня составляют Россия, Украина, Китай, Польша и Казахстан.
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СШАГрузияЭкономика
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