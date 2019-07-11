США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющий цифровые услуги, что может напрямую коснуться американских предприятий.

По данным СМИ, речь может идти о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. По итогам расследования США могут ввести ответные пошлины или налоги в отношении французских товаров или компаний.

Как говорится в сообщении на сайте офиса торгпреда , французский законопроект о налоге на цифровые услуги введет налог в размере 3% от общей годовой выручки, полученной некоторыми компаниями от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей.

Налог распространяется только на компании с совокупным годовым доходом от предоставляемых услуг не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции. При этом отмечается, что налоги коснутся сферы, где американские фирмы являются мировыми лидерами. Структура предлагаемого нового налога, а также заявления официальных лиц свидетельствуют о том, что Франция "несправедливо подводит налогообложение под определенные технологические компании США".