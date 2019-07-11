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РИА Новости

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

01:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПариж, Франция
Париж, Франция
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Париж, Франция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющий цифровые услуги, что может напрямую коснуться американских предприятий.
По данным СМИ, речь может идти о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. По итогам расследования США могут ввести ответные пошлины или налоги в отношении французских товаров или компаний.
Как говорится в сообщении на сайте офиса торгпреда, французский законопроект о налоге на цифровые услуги введет налог в размере 3% от общей годовой выручки, полученной некоторыми компаниями от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей.
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Эксперт о поддержке допналога для Facebook, Google и Amazon: сыграли эмоцииСогласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев и жителей США выступают за дополнительное обложение налогом Facebook, Google и Amazon. Однако эксперт Александр Абрамов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что это решит проблему их монополизма на рынке.
Налог распространяется только на компании с совокупным годовым доходом от предоставляемых услуг не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции. При этом отмечается, что налоги коснутся сферы, где американские фирмы являются мировыми лидерами. Структура предлагаемого нового налога, а также заявления официальных лиц свидетельствуют о том, что Франция "несправедливо подводит налогообложение под определенные технологические компании США".
"Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, пройдет завтра во французском Сенате, несправедливо нацелен на американские компании. Президент поручил нам изучить последствия этого законодательства и определить, является ли оно дискриминационным или необоснованным и обременяет или ограничивает торговлю Соединенных Штатов", - приводятся в сообщении слова Лайтхайзера.
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