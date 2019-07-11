Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T00:25Z
https://ria.ru/20190711/1556404569.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/62/1556076237_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_13736ba5c086300bf44b32e23bf5d11c.jpg
РИА Новости

США не грозит дефолт, считает аналитик

00:25
507
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Вероятность дефолта США по внешнему долгу, которую не исключили некоторые эксперты уже этой осенью, практически равна нулю, потолок госдолга будет повышен при двухпартийной поддержке, но действительно вызывает обеспокоенность то, что внешние обязательства США продолжают бесконтрольно увеличиваться, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
"Ни республиканцы, ни демократы не будут доводить до того, чтобы в США случился дефолт, пусть и технический. Это для них политическое самоубийство. Потолок долга, начиная с 1962 года, поднимался конгрессом 74 раза и двенадцать раз за последние десять лет. В этот раз сюрпризов не будет", - уверен Королев.
При этом эксперт отмечает, что обеспокоенность как раз вызывает рост долговых обязательств США. "Они (США) избалованы тем, что доллар – резервная валюта, и продолжают занимать на внешнем рынке, не опасаясь дефолта. Рано или поздно другие страны могут задуматься о том, как заставить США перестать наращивать свои долги. Поэтому США нужно подумать над ревизией в области своих долговых обязательств и политикой в этой сфере заранее", - говорит он.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
8 июля, 08:00
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
В среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на слушаниях в конгрессе заявил, что продолжающий рост внешнего долга страны вызывает обеспокоенность регулятора.
В США уже достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и этот лимит должен быть поднят конгрессом в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.
В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, при этом общий рост выручки составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, связаны с сокращением налогов в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.
В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.
333004
Обсудить 2
СШАЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
РИА
Новости
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Кнессет
В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
Американский актер Рип Торн
Умер актер Рип Торн
Лента
новостей
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Банкноты номиналом 1 доллар США
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Вид на генуэзскую крепость в Судаке
В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Париж, Франция
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи находятся в заливе Академии
02:13Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот
02:00У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
01:39Эксперт не ожидает существенного роста продаж оранжевых вин из Грузии в США
01:27В Мексиканском заливе в США сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
01:22СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян
01:04Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт
01:01Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
01:00США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
00:58США выделят Мексике 800 миллионов на развитие юго-востока страны
00:49Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США
00:25США не грозит дефолт, считает аналитик
00:21Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города
00:19В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
00:15Алжирские депутаты согласовали кандидатуру главы нижней палаты парламента
00:11Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга
00:07На орбиты вывели четыре российских военных спутника
23:40Глава СК предложил награждать медалью отличников ведомственных вузов
23:33СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
23:27"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Лента новостейМолния