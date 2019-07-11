Алжирские депутаты согласовали кандидатуру главы нижней палаты парламента

КАИР, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Национальной народной ассамблеи Алжира (нижней палаты парламента) согласовали в среду вечером кандидатуру нового спикера, им стал оппозиционный депутат Сулейман Шенин, сообщил Депутаты Национальной народной ассамблеи Алжира (нижней палаты парламента) согласовали в среду вечером кандидатуру нового спикера, им стал оппозиционный депутат Сулейман Шенин, сообщил алжирский спутниковый телеканал "Ан-Нахар"

Шенин представляет в парламенте "Союз за возрождение, справедливость и строительство". Он придет на смену Моазу Бушаребу, который неделю назад официально подал в отставку.

Кандидатуру Шенина поддержали основные фракции, в том числе представители правящего в недавнем прошлом Фронта национального освобождения.

Отставка бывшего спикера Бушареба - соратника экс-президента Абдельазиза Бутефлики - была одним из требований демонстрантов, с февраля проводящих антиправительственные акции протеста в столице и регионах Алжира. Его ухода требовали и депутаты парламента, даже объявившие бойкот заседаний.

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.

В последние недели в Алжире прошли аресты крупнейших бизнесменов и бывших политиков, которых обвиняют в коррупции. При этом народное недовольство не утихает, демонстранты требуют от армии прекратить вмешиваться в политику и настаивают на переходном периоде.

Временный президент Бенсалах выступил в минувшую среду с новой инициативой по урегулированию затяжного политического кризиса в стране, предложив согражданам начать диалог без участия правительства и армии.