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РИА Новости
Культура

Пейзаж Уильяма Тернера удалось оставить в Великобритании благодаря лотерее

Вчера, 07:08
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© Sotheby's Картина Уильяма Тернера "Уолтон-Бриджес"
Картина Уильяма Тернера Уолтон-Бриджес
© Sotheby's
Картина Уильяма Тернера "Уолтон-Бриджес"
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Пейзаж Уильяма Тернера, ранее проданный на аукционе за 3,4 миллиона фунтов стерлингов, удалось выкупить и оставить на родине за счет средств, собранных благодаря лотерее, сообщает The Guardian.
Речь идет о раннем пейзаже художника "Уолтон-Бриджес" (Walton Bridges, 1806 год).
Картина была продана на аукционе в ноябре прошлого года, но правительство Великобритании наложило запрет на вывоз полотна из страны до февраля 2019 года с возможностью продления до 30 июня из-за высокой ценности работы.
Музеи Восточной Англии запустили кампанию, в результате которой им удалось собрать аукционную стоимость картины, при этом 2,1 миллиона фунтов стерлингов принесло проведение лотереи.
Предположительно "Уолтон-Бриджес" - первый пейзаж, написанный художником маслом на пленэре. Позднее такая практика стала для него постоянной.
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