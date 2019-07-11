Пейзаж Уильяма Тернера удалось оставить в Великобритании благодаря лотерее

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Пейзаж Уильяма Тернера, ранее проданный на аукционе за 3,4 миллиона фунтов стерлингов, удалось выкупить и оставить на родине за счет средств, собранных благодаря лотерее, сообщает The Guardian.
Речь идет о раннем пейзаже художника "Уолтон-Бриджес" (Walton Bridges, 1806 год).
Картина была продана на аукционе в ноябре прошлого года, но правительство Великобритании наложило запрет на вывоз полотна из страны до февраля 2019 года с возможностью продления до 30 июня из-за высокой ценности работы.
Музеи Восточной Англии запустили кампанию, в результате которой им удалось собрать аукционную стоимость картины, при этом 2,1 миллиона фунтов стерлингов принесло проведение лотереи.
Предположительно "Уолтон-Бриджес" - первый пейзаж, написанный художником маслом на пленэре. Позднее такая практика стала для него постоянной.