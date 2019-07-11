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РИА Новости
Туризм

В Приморье в фотоловушку попала харза

01:39
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© Fotolia / kajornyotЖелтогрудая куница (харза)
Желтогрудая куница (харза)
© Fotolia / kajornyot
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фотоловушки заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.
Сотрудники заказника пояснили, что это харза - такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр.
"Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда", - пишут сотрудники заповедника.
Они поясняют, что природа юга Приморского края поражает разнообразием животного мира. Звери, обычно предпочитающие жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах, которые зимой укрываются глубоким снегом.
На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
Помимо снимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.
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