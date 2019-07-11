В Приморье в фотоловушку попала харза

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фотоловушки заповедника "Земля леопарда" Фотоловушки заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.

Сотрудники заказника пояснили, что это харза - такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр.

"Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда", - пишут сотрудники заповедника.

Они поясняют, что природа юга Приморского края поражает разнообразием животного мира. Звери, обычно предпочитающие жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах, которые зимой укрываются глубоким снегом.

На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.