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2019-07-11T01:30Z
https://ria.ru/20190711/1556389437.html
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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Киргизии

01:30
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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.
Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.
29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года).
14 мая 2018 года Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретились в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета.
14 июня 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Москву с рабочим визитом. В ходе визита он посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.
Очередная встреча президентов России и Киргизии прошла 28 сентября 2018 года в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ.
9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
28 марта 2019 года президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. После официальной церемонии встречи главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи был подписан пакет документов.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков также приняли участие в пленарном заседании восьмой Российско-киргизской межрегиональной конференции и посетили Дом-музей писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
13 июня 2019 года в Бишкеке "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества главы России и Киргизии провели встречу. Они обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.
2 февраля 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым в Алма-Ате.
1 июня Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым в Душанбе в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. 27 июля главы правительств России и Киргизии провели встречу в Санкт-Петербурге "на полях" заседания Евразийского межправсовета.
Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.
3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.
22 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях Советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.
По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2018 году составил 1,883 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,635 миллиарда долларов и импорта – 248,3 миллиона долларов.
По итогам января-мая 2019 года товарооборот России и Киргизии составил 729,4 миллиона долларов, в том числе российского экспорта – 594,3 миллиона долларов и импорта – 135,1 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.
Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.
Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 21-е заседание прошло в Бишкеке 1 марта 2019 года.
Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.
Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.
Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС. По данным на март 2019 года, фонд проинвестировал более полутора тысяч крупных и малых проектов на сумму 307 миллионов долларов. Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.
Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.
19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.
Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.
Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года.
В 2018 году в регионах России и Киргизии прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения классика русской и киргизской литературы Чингиза Айтматова.
2020 год для России и Киргизии станет "перекрестным".
Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.
С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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