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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

12 июля: память первоверховных апостолов Петра и Павла

10:00
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Религиозные праздники 12 июля
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел
Завершив Петров пост, православная церковь отмечает День святых апостолов Петра и Павла.
Петр был призван в ученики самим Христом, ему Он сказал: "на камне сем Я создам Церковь Мою"(Мф. 16:18) и "дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на Земле, то будет связано на Небесах, и что разрешишь на Земле, то будет разрешено на Небе" (Мф. 16:19). Павел, "апостол язычников" (Рим.11:13), прошел путь от яростного гонителя христиан до создателя многочисленных христианских общин в Палестине, Греции, Малой Азии, Италии и других регионах античного мира и автора посланий, ставшими неотъемлемой частью Нового Завета.
Православная традиция делает особый акцент на том, что они равно угодили Богу, хотя были совершенно разными людьми — неграмотный простой рыбак Петр и ученый книжник Павел, знавший несколько языков. Петр был женат, Павел – девственник, Петр был самым приближенным учеником Христа, а Павел никогда при жизни Его не видел и даже вначале считал лжепророком и разоблачал "лжеучение" христиан. Петр стал символом церковной иерархии, с ее упорядоченностью и дисциплиной, Павел – символом "свободного" христианства, живущего по духу Евангелия, а не по букве.
По православному учению, общий праздник Петра и Павла — напоминание о единстве и разнообразии в жизни Церкви.
По преданию, Петр и Павел даже мученическую смерть за исповедание Христа приняли в один день – 29 июня по юлианскому календарю (12 июля – по григорианскому, по которому мы живем сейчас): Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин — обезглавлен. Согласно святителю Димитрию Ростовскому, составившему знаменитые "Четьи-минеи" — самый популярный в дореволюционной России сборник житий святых — день смерти апостола Павла либо совпадает с днем смерти апостола Петра, либо его казнили ровно через год. О том, что казнь Петра предшествовала казни Павла, сообщает и Блаженный Августин.
Праздник в честь святых апостолов Петра и Павла изначально был установлен Римской церковью в честь перенесения в 258 году мощей апостолов с мест их первоначального захоронения в катакомбы Сан-Себастиано в южной части Рима на Аппиевой дороге (впоследствии их вернули назад – мощи апостола Петра в Ватикан, а мощи апостола Павла – на Виа Остиенсис). Однако со временем это забылось, и с 300 года эту дату стали считать днем их общей мученической кончины, хотя достоверных сведений о датах их смерти нет.
Около 324 года, при императоре Константине Великом, в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник в их честь стал особо значимым, а литургия — торжественной.
У славян День Петра и Павла стал праздником сразу после Крещения Руси. По церковному преданию, первую икону святых апостолов на русскую землю привез князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору. Первый Петропавловский монастырь основали в Новгороде в 1185 году. Изображения Петра и Павла есть во всех православных храмах, их имена носили многие русские святые.
А в Российской империи Собор святых первоверховных апостолов Петра и Павла стал главным храмом ее столицы и усыпальницей императоров.
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