В Барнауле потушили пожар в жилой многоэтажке

БАРНАУЛ, 10 июл - РИА Новости. Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади более одной тысячи квадратных метров ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло на пятом этаже в многоквартирном жилом пятиэтажном доме в проезде Северный Власихинский. В связи с поздним обнаружением, огонь с крыши балкона перешел на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров (кровля – железо по деревянной обрешетке шатрового типа с покрытием из рубероида).

"Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Возгорание полностью ликвидировано", - уточнили в ведомстве.

Около полутора часов потребовалось сотрудникам МЧС России для ликвидации открытого горения. Для жильцов развернут пункт временного размещения на базе расположенной поблизости школы. На данный момент людей в нем нет.