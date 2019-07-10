Курганские власти создадут фонд для восстановления сгоревшего храма

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Власти Курганской области обсудили с продюсером Максимом Фадеевым создание специального фонда, средства которого будут направлены на восстановление практически полностью сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

После пожара Фадеев на странице Instagram написал, что хочет восстановить знаменитый храм, сообщив о готовности вести диалог с местными властями.

"Мы связались с Максимом Александровичем (Фадеевым), решили сформировать оперативно фонд, который будет заниматься только восстановлением храма в Чимеево. Это небольшой проект с точки зрения капиталовложения, думаю, что он будет сделан быстро", - сказал Шумков.

По его словам, в фонд будут направляться только частные средства. Глава региона отметил, что власти не могут направить на восстановление храма бюджетные средства, потому что объект является внебюджетным. От также добавил, что встречался с местными предпринимателями, готовыми оказать помощь по восстановлению храма, привлекая своих коллег из Тюменской и Свердловской областей.