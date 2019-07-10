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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Курганские власти создадут фонд для восстановления сгоревшего храма

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Власти Курганской области обсудили с продюсером Максимом Фадеевым создание специального фонда, средства которого будут направлены на восстановление практически полностью сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
После пожара Фадеев на странице Instagram написал, что хочет восстановить знаменитый храм, сообщив о готовности вести диалог с местными властями.
"Мы связались с Максимом Александровичем (Фадеевым), решили сформировать оперативно фонд, который будет заниматься только восстановлением храма в Чимеево. Это небольшой проект с точки зрения капиталовложения, думаю, что он будет сделан быстро", - сказал Шумков.
Чимеевская икона Божией Матери
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По его словам, в фонд будут направляться только частные средства. Глава региона отметил, что власти не могут направить на восстановление храма бюджетные средства, потому что объект является внебюджетным. От также добавил, что встречался с местными предпринимателями, готовыми оказать помощь по восстановлению храма, привлекая своих коллег из Тюменской и Свердловской областей.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Религия и мировоззрениеВадим ШумковМаксим ФадеевКурганская область
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