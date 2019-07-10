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РИА Новости

МИД рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В вопросе формирования конституционного комитета Сирии есть реальные подвижки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы надеемся, что все близко к завершению. Сейчас есть реальные подвижки, конкретные, в плане формирования конституционной комиссии, определения модальностей ее работы. И если сейчас, после визита (спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена) в Дамаск, ускорится окончательное согласование состава и формы работы, тогда, наверное, будет уже и договорённость о сроках начала ее деятельности", - сказал он журналистам.
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Как сообщается в распространенном заявлении МИД Сирии, глава МИД Сирии Валид Муаллем и Педерсен обсудили в Дамаске "формирование конституционной комиссии, механизмы и процедуры его работы". Стороны также подчеркнули "важность продолжающейся координации, чтобы гарантировать успех миссии спецпосланника по облегчению сирийско-сирийского диалога и работы конституционного комитета".
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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