МИД рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В вопросе формирования конституционного комитета Сирии есть реальные подвижки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы надеемся, что все близко к завершению. Сейчас есть реальные подвижки, конкретные, в плане формирования конституционной комиссии, определения модальностей ее работы. И если сейчас, после визита (спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена) в Дамаск, ускорится окончательное согласование состава и формы работы, тогда, наверное, будет уже и договорённость о сроках начала ее деятельности", - сказал он журналистам.

Как сообщается в распространенном заявлении МИД Сирии, глава МИД Сирии Валид Муаллем и Педерсен обсудили в Дамаске "формирование конституционной комиссии, механизмы и процедуры его работы". Стороны также подчеркнули "важность продолжающейся координации, чтобы гарантировать успех миссии спецпосланника по облегчению сирийско-сирийского диалога и работы конституционного комитета".