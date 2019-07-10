Поморье и Камчатка договорились о сотрудничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной, инвестиционной, инновационной и иных сферах, заключили Архангельская область и Камчатский край, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Благодаря развитию Севморпути расстояние между Камчаткой и Архангельском сокращается. Соглашение открывает окно возможностей не только для наших предпринимателей, но и для деятелей культуры, науки, для тех, кто занимается туризмом, другими важными направлениями деятельности", – цитирует пресс-служба губернатора Поморья Игоря Орлова.

Отдельная статья соглашения посвящена вопросам развития сотрудничества в рыбопромышленной отрасли, организации грузоперевозок, включая рыбную продукцию, по Северному морскому пути.

Сотрудничество в этой сфере началось несколько лет назад. Последние два года в Архангельск по Северному морскому пути приходят суда компании "Доброфлот", которые доставляют в столицу Поморья выловленную на Камчатке рыбу.