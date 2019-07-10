Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T19:37Z
https://ria.ru/20190710/1556400404.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Архангельская область

Поморье и Камчатка договорились о сотрудничестве

Вчера, 19:37
34
АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной, инвестиционной, инновационной и иных сферах, заключили Архангельская область и Камчатский край, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Благодаря развитию Севморпути расстояние между Камчаткой и Архангельском сокращается. Соглашение открывает окно возможностей не только для наших предпринимателей, но и для деятелей культуры, науки, для тех, кто занимается туризмом, другими важными направлениями деятельности", – цитирует пресс-служба губернатора Поморья Игоря Орлова.

Отдельная статья соглашения посвящена вопросам развития сотрудничества в рыбопромышленной отрасли, организации грузоперевозок, включая рыбную продукцию, по Северному морскому пути.
Сотрудничество в этой сфере началось несколько лет назад. Последние два года в Архангельск по Северному морскому пути приходят суда компании "Доброфлот", которые доставляют в столицу Поморья выловленную на Камчатке рыбу.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) Ульяновск. 28 июля 2017
Вчера, 17:58
Глава Поморья выступил за меры господдержки арктического рыбпромкластера
"У жителей Дальнего Востока и северян центральной части России много общего, поскольку живут они у моря. Новые соглашения помогут продолжать и развивать начинания, которые сегодня уже реализуются. Для нас очень ценен опыт Архангельской области в деле создания рыбопромышленного кластера, который мы планируем перенять", – приводит пресс-служба слова главы Камчатского края Владимира Илюхина.
100000
Обсудить 0
Архангельская областьЭкономика
Рекомендуем
Трубы электростанции на заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
Росатом изготовил первое импортозамещающее оборудование для "Ямала СПГ"
РИА
Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области "Свит Лайф" вложила 300 миллионов рублей с 2018 года
Тяжелый достроечный стапель Дальневосточного завода Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Профсоюз ДВЗ "Звезда" обратился к Шойгу из-за сокращения оборонзаказа
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Лента
новостей
Вид Мехико
США выделят Мексике 800 миллионов на развитие юго-востока страны
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
В подтопленных районах под Иркутском за сутки госпитализировали 37 человек
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) Ульяновск. 28 июля 2017
Глава Поморья выступил за меры господдержки арктического рыбпромкластера
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
Эмблема нефтяной компании Татнефть на выставке Нефтегаз-2019
"Татнефть" и "Казмунайгаз" будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли
РФ продемонстрировала Индии отечественную альтернативную платежную систему
Котенок возле ноутбука
Женщины чаще мужчин берут кредит в магазинах, показал опрос
Школьник у доски
Мат-тех базу обновят в 22 коррекционных школах Подмосковья
Банкноты номиналом 1 доллар США
США не грозит дефолт, считает аналитик
Американский нефтяник
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Посетители на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
Власти оценили экономический эффект от проведения ИННОПРОМа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Лента новостейМолния