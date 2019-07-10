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РИА Новости

В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы

Вчера, 19:22
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© Fotolia / Rita KochmarjovaДекоративный поросенок
Декоративный поросенок
© Fotolia / Rita Kochmarjova
САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлен на территории Ульяновской области, также обнаружен труп больного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины", сообщил в среду председатель правительства области Александр Смекалин.
"Обсудили ситуацию в селе Сурские Вершины Барышского района. 8 июля там выявлен очаг африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств, а также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины". На данный момент очаг заболевания локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания", - написал он в аккаунте в Instagram.
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По словам Смекалина, на месте работает противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта.
"На основании постановления Россельхознадзора в пределах 5 километров от села будут изъяты и уничтожены 23 особи (свиней)... Также определена вторая угрожаемая зона (в радиусе) 100 километров - в пределах периметра этой зоны запрещается перевозка, продажа живых свиней и продуктов свиноводства", - отметил он.
На территории села Сурские Вершины специалисты управления ветеринарии региона проводят с жителями разъяснительную работу о введенных запретах.
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"На территории Барышского и прилегающих районов ранее не были выявлены случаи заболевания диких кабанов. Дал поручение специалистам профильного ведомства незамедлительно начать профилактические работы по выявлению больных животных в буферной зоне радиусом 10 километров от очага заболевания", - добавил глава правительства.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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