В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлен на территории Ульяновской области, также обнаружен труп больного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины", сообщил в среду председатель правительства области Александр Смекалин.

"Обсудили ситуацию в селе Сурские Вершины Барышского района. 8 июля там выявлен очаг африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств, а также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины". На данный момент очаг заболевания локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания", - написал он в аккаунте в Instagram.

По словам Смекалина, на месте работает противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта.

"На основании постановления Россельхознадзора в пределах 5 километров от села будут изъяты и уничтожены 23 особи (свиней)... Также определена вторая угрожаемая зона (в радиусе) 100 километров - в пределах периметра этой зоны запрещается перевозка, продажа живых свиней и продуктов свиноводства", - отметил он.

На территории села Сурские Вершины специалисты управления ветеринарии региона проводят с жителями разъяснительную работу о введенных запретах.

"На территории Барышского и прилегающих районов ранее не были выявлены случаи заболевания диких кабанов. Дал поручение специалистам профильного ведомства незамедлительно начать профилактические работы по выявлению больных животных в буферной зоне радиусом 10 километров от очага заболевания", - добавил глава правительства.