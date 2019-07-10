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РИА Новости

Зампред Думы заявил о готовности фракции ЕР инициировать диалог с Радой

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме готова взять на себя инициативу по налаживанию диалога с Верховной радой, заявил член высшего совета ЕР, первый зампред ГД РФ Александр Жуков.
В среду в Москве состоялась встреча председателя ЕР, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком. Во встрече также участвовал Жуков.
Медведев отметил, что диалог между российскими и украинскими партиями свёрнут и это неправильно, ЕР поддерживает желание партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" возобновить диалог.
"Хорошо, что мы на партийном уровне начинаем контакты. Безусловно, должны быть контакты на парламентском уровне... Мы ведем прямой диалог с парламентариями всех стран мира. Это, на мой взгляд, просто какой-то совершеннейший нонсенс, что у нас нет такого диалога прямого с нашими коллегами из Верховной рады. Я очень надеюсь, что в следующем созыве такой диалог будет... "Единая Россия" в Государственной думе имеет большинство. Мы готовы взять на себя такую инициативу, и, безусловно, нам необходимо по широкому кругу вопросов договариваться", - сказал Жуков в ходе встречи.
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Он выразил надежду, что антироссийская истерия и русофобия со стороны Украины будут "уходить в сторону". При этом, по словам Жукова, в России "нет никаких антиукраинских настроений". "Мы воспринимаем Украину, украинцев как абсолютно дружественный народ", - подчеркнул он.
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Александр ЖуковГосдума РФВерховная Рада УкраиныЕдиная РоссияПолитика
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