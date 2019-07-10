Зампред Думы заявил о готовности фракции ЕР инициировать диалог с Радой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме готова взять на себя инициативу по налаживанию диалога с Верховной радой, заявил член высшего совета ЕР, первый зампред ГД РФ Александр Жуков.

В среду в Москве состоялась встреча председателя ЕР, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком. Во встрече также участвовал Жуков.

Медведев отметил, что диалог между российскими и украинскими партиями свёрнут и это неправильно, ЕР поддерживает желание партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" возобновить диалог.

"Хорошо, что мы на партийном уровне начинаем контакты. Безусловно, должны быть контакты на парламентском уровне... Мы ведем прямой диалог с парламентариями всех стран мира. Это, на мой взгляд, просто какой-то совершеннейший нонсенс, что у нас нет такого диалога прямого с нашими коллегами из Верховной рады. Я очень надеюсь, что в следующем созыве такой диалог будет... "Единая Россия" в Государственной думе имеет большинство. Мы готовы взять на себя такую инициативу, и, безусловно, нам необходимо по широкому кругу вопросов договариваться", - сказал Жуков в ходе встречи.