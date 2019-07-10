Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T19:08Z
https://ria.ru/20190710/1556399496.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155639/92/1556399226_0:93:1500:937_1036x0_80_0_0_952c9a025a41754357ca0b807659ee33.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Новые надземные переходы построят в подмосковном Жуковском

Вчера, 19:08
19
© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительные работы
Строительные работы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На улице Туполева в Жуковском в 2020 году появятся два надземных перехода. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время уже готов фундамент, подрядная организация приступила к строительству опор. Согласно плану реконструкции, всего для безопасного перехода улицы с интенсивным движением будет построено пять надземных переходов.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, строительство фундаментов уже завершено, в настоящее время ведется армирование и бетонирование стен опор переходов. Он добавил, что в работах занято порядка 30 специалистов и пяти единиц строительной техники.
Сверхзвуковой пассажирский самолёт ТУ-144
7 июля, 12:28
В Жуковском появится памятник Ту-144
"С учетом расширения улицы Туполева и увеличения интенсивности движения надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов. Они будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения", — отметил Гержик.
По его словам, переходы на улице Туполева появятся во II квартале следующего года. В настоящее время доступен подземный переход возле ЛИИ имени Громова.
В ходе реконструкции улицы Туполева будет расширен участок от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань с четырех до восьми полос.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская областьЖуковский
Рекомендуем
В Казани вручили премию молодым ученым за успехи в области инженерных наук
РИА
Новости
Школьник у доски
Мат-тех базу обновят в 22 коррекционных школах Подмосковья
Статус наукограда сохранен за подмосковными Протвино и Черноголовкой
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
Мособлдума приняла 172 закона с начала года
Лента
новостей
Инвесторы приходят в Подмосковье спустя 1,5-2 года после роуд-шоу
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Подмосковье вручили 100 тысяч рублей набравшим сто баллов по трем ЕГЭ
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ
Единый госэкзамен в Подмосковье прошел без нарушений
Коломна
В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup
Три компании сырного кластера в Подмосковье построят заводы в 2019 году
Дети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания
В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель
Нижний Новгород
Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками "Силач"
PR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс Школы волонтера
PR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс "Школы волонтера"
Подмосковная Балашиха примет фестиваль танцев для пожилых
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в Верхневолжье реализуют комплекс мер по поддержке МСП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Лента новостейМолния