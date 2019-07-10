Новые надземные переходы построят в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На улице Туполева в Жуковском в 2020 году появятся два надземных перехода. Об этом сообщил телеканал На улице Туполева в Жуковском в 2020 году появятся два надземных перехода. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время уже готов фундамент, подрядная организация приступила к строительству опор. Согласно плану реконструкции, всего для безопасного перехода улицы с интенсивным движением будет построено пять надземных переходов.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, строительство фундаментов уже завершено, в настоящее время ведется армирование и бетонирование стен опор переходов. Он добавил, что в работах занято порядка 30 специалистов и пяти единиц строительной техники.

"С учетом расширения улицы Туполева и увеличения интенсивности движения надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов. Они будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения", — отметил Гержик.

По его словам, переходы на улице Туполева появятся во II квартале следующего года. В настоящее время доступен подземный переход возле ЛИИ имени Громова.