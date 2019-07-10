Сближение с Киевом и газовый транзит: о чем говорили Медведев и Медведчук

Председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Тарасом Козаком в московском офисе "Единой России". Во время переговоров политики обсудили перспективы отношений между Москвой и Киевом, вопросы транзита газа, а также ситуацию вокруг отмененного телемоста с каналом NewsOne. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Споры всегда заканчиваются миром"

В начале переговоров Медведев заявил, что считает неправильным отсутствие диалога между российскими и украинскими партиями. Он выразил поддержку "Оппозиционной платформе", которая работает над возобновлением контактов с Москвой, и отметил, что "Единая Россия" готова к диалогу с украинскими депутатами на любые темы.

При этом он напомнил о продуктивной встрече с Бойко и Медведчуком во время президентской кампании на Украине.

"Наверное, понятная для всех истина — все споры всегда заканчиваются миром. Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее в ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно", — заявил премьер-министр.

Он выразил уверенность в том, что страны вновь сблизятся друг с другом, вопрос только в том, когда это произойдет.

Медведчук согласился, что межпартийный и межпарламентский разговор России и Украины назрел. Он выразил надежду на то, что присутствующие на встрече депутаты Верховной рады смогут войти в новый состав украинского парламента и поспособствовать нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Медведчук также отметил, что по итогам встречи с Медведевым подготовит меморандум о межпартийном сотрудничестве. Он добавил, что в будущем будет вести переговоры о подписании соглашения о межпарламентском диалоге.

Курс Украины и новая Верховная рада

Говоря о перспективах налаживания отношений между Киевом и Москвой, глава правительства заявил, что пока Россия не получила внятных сигналов о том, какой политический курс будет проводить новый президент Украины Владимир Зеленский.

"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду", — отметил Медведев, выразив надежду на то, что новый парламент будет лучше отражать "чаяния миллионов граждан Украины".

В свою очередь, Медведчук заявил, что Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством. При этом новый глава государства, по его мнению, вовсе не спешит в вопросах мира.

"Ожидания очень высокие, я бы сказал, чрезмерно завышенные в отношении господина Зеленского", — сказал председатель "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Он добавил, что невозможно радикально изменить экономический курс Украины и достичь мира в Донбассе без сотрудничества с Россией.

Варианты решения проблемы с транзитом

Говоря о проблеме транзита газа через Украину, премьер-министр заявил, что в сложившейся ситуации существует два решения — сохранить действующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания консорциума.

"Вариант консорциума был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин, <...> я имею в виду и "Турецкий поток", и "Северный поток", естественно, эта политизация уже ушла в прошлое", — отметил Медедев.

Он предложил посмотреть "спокойным взглядом" на то, что в связи с этим может происходить.

Кроме того, глава правительства назвал "абсурдной и дурацкой" ситуацию, при которой украинские потребители платят за газ на 25 процентов больше, чем могли бы.

"Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, — они абсолютно несостоятельны", — отметил он.

"Паранойя и фиглярство"

Особое внимание премьер-министр уделил ситуации вокруг отмененного телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, который должен был состояться 12 июля. Мероприятие сорвалось из-за угроз в адрес украинских ведущих эфира и их семей. Позднее против NewsOne завели уголовное дело по статье "Финансирование терроризма".

"Я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось, <...> с возбуждением уголовных дел по измене родине", — отметил Медведев.

Глава правительства напомнил, что в период обострения отношений Советского Союза с Соединенными Штатами в начале 1980-х годов никто не возбуждал дел из-за телемоста.

"Это происходило на фоне того, когда президент Рональд Рейган сказал: "Я только что отдал приказ нанести ракетный удар по Советскому Союзу". Потом повернулся и сказал: "Это шутка". Но мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние", — подчеркнул он.