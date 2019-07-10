Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T18:47Z
https://ria.ru/20190710/1556398154.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155639/48/1556394820_0:55:2962:1721_1036x0_80_0_0_9f7f910ebef159bd1b5397f52568f4e7.jpg
РИА Новости

Сближение с Киевом и газовый транзит: о чем говорили Медведев и Медведчук

Вчера, 18:34
14919
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Тарасом Козаком в московском офисе "Единой России". Во время переговоров политики обсудили перспективы отношений между Москвой и Киевом, вопросы транзита газа, а также ситуацию вокруг отмененного телемоста с каналом NewsOne. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Споры всегда заканчиваются миром"

В начале переговоров Медведев заявил, что считает неправильным отсутствие диалога между российскими и украинскими партиями. Он выразил поддержку "Оппозиционной платформе", которая работает над возобновлением контактов с Москвой, и отметил, что "Единая Россия" готова к диалогу с украинскими депутатами на любые темы.
При этом он напомнил о продуктивной встрече с Бойко и Медведчуком во время президентской кампании на Украине.

"Наверное, понятная для всех истина — все споры всегда заканчиваются миром. Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее в ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно", — заявил премьер-министр.

Он выразил уверенность в том, что страны вновь сблизятся друг с другом, вопрос только в том, когда это произойдет.
Медведчук согласился, что межпартийный и межпарламентский разговор России и Украины назрел. Он выразил надежду на то, что присутствующие на встрече депутаты Верховной рады смогут войти в новый состав украинского парламента и поспособствовать нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Медведчук также отметил, что по итогам встречи с Медведевым подготовит меморандум о межпартийном сотрудничестве. Он добавил, что в будущем будет вести переговоры о подписании соглашения о межпарламентском диалоге.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
9 июля, 22:39
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Курс Украины и новая Верховная рада

Говоря о перспективах налаживания отношений между Киевом и Москвой, глава правительства заявил, что пока Россия не получила внятных сигналов о том, какой политический курс будет проводить новый президент Украины Владимир Зеленский.
"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду", — отметил Медведев, выразив надежду на то, что новый парламент будет лучше отражать "чаяния миллионов граждан Украины".
В свою очередь, Медведчук заявил, что Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством. При этом новый глава государства, по его мнению, вовсе не спешит в вопросах мира.

"Ожидания очень высокие, я бы сказал, чрезмерно завышенные в отношении господина Зеленского", — сказал председатель "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Он добавил, что невозможно радикально изменить экономический курс Украины и достичь мира в Донбассе без сотрудничества с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:33
Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского

Варианты решения проблемы с транзитом

Говоря о проблеме транзита газа через Украину, премьер-министр заявил, что в сложившейся ситуации существует два решения — сохранить действующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания консорциума.

"Вариант консорциума был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин, <...> я имею в виду и "Турецкий поток", и "Северный поток", естественно, эта политизация уже ушла в прошлое", — отметил Медедев.

Он предложил посмотреть "спокойным взглядом" на то, что в связи с этим может происходить.
Кроме того, глава правительства назвал "абсурдной и дурацкой" ситуацию, при которой украинские потребители платят за газ на 25 процентов больше, чем могли бы.
"Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, — они абсолютно несостоятельны", — отметил он.
Танкер
Вчера, 08:00
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть

"Паранойя и фиглярство"

Особое внимание премьер-министр уделил ситуации вокруг отмененного телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, который должен был состояться 12 июля. Мероприятие сорвалось из-за угроз в адрес украинских ведущих эфира и их семей. Позднее против NewsOne завели уголовное дело по статье "Финансирование терроризма".

"Я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось, <...> с возбуждением уголовных дел по измене родине", — отметил Медведев.

Глава правительства напомнил, что в период обострения отношений Советского Союза с Соединенными Штатами в начале 1980-х годов никто не возбуждал дел из-за телемоста.
"Это происходило на фоне того, когда президент Рональд Рейган сказал: "Я только что отдал приказ нанести ракетный удар по Советскому Союзу". Потом повернулся и сказал: "Это шутка". Но мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние", — подчеркнул он.
Премьер-министр выразил надежду на то, что "странные тенденции и странные поступки" Киева останутся в прошлом и контакты между людьми "будут прежними".
Балаклавская бухта в Севастополе
Вчера, 12:28
Театр абсурда. В Раде хотят уголовно наказывать за "непризнание Крыма"В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинской территорией. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани оценил инициативу украинских парламентариев.
120101213102
Обсудить 45
РоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Как же все это дешево выглядит.
10 июля, 19:01
АЕАлександр Егоров
3610205
Не переживай! Договорятся и дальше будут Украину содержать!
10 июля, 19:31
Антуан Титин
610606
Рекомендуем
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
РИА
Новости
Лондон
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Британия не дала визу российскому дипломату
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Лента
новостей
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Танкер
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Время платить по счетам: дефолт США разразится через два месяца
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния