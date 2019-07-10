Бойко рассказал о подготовке контрактов на закупку российского газа

"Мы очень удовлетворены переговорами в экономической плоскости, поскольку продолжение встречи, которую мы провели с председателем правительства РФ, в дальнейшем мы еще раз провели переговоры по поставкам российского газа в страну уже с руководством Газпрома напрямую. Мы провели переговоры об открытии российского рынка для ряда товаров наших предприятий, которые традиционно поставлялись в РФ, а сегодня из-за взаимных санкций практически были остановлены. И я рад доложить вам, что мы практически поставили точку в подготовке контрактов на закупку российского газа напрямую на 25% дешевле, чем сейчас, через так называемый виртуальный реверс, а это существенное облегчение и для экономики, и для людей, и для снижения коммунальных тарифов, и в целом снижение цен по стране. И в течение августа этот контракт будет заключен", - сказал Бойко журналистам после встречи с Медведевым.