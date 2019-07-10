Глава Поморья выступил за меры господдержки арктического рыбпромкластера

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области на открывшемся в среду в Петербурге III Международном рыбопромышленном форуме предложил сформулировать инструменты поддержки кластеров в рыбопромышленной отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Созданный по инициативе рыбопромышленников региона арктический рыбопромышленный кластер объединяет рыбаков, судостроителей и представителей науки СЗФО и Дальнего Востока, говорится в сообщении.

"Для Архангельской области рыбный промысел традиционен. В свое время регион получил поддержку Росрыболовства и других институтов при создании кластера. Считаю кластерный подход обоснованным и целесообразным, так как мы смогли объединить не только рыбаков, судостроителей и судоремонтников, но и науку, образование, логистику, торговлю. Мне бы хотелось, чтобы на площадке Минсельхоза РФ и Росрыболовства были сформулированы инструменты поддержки кластеров в рыбопромышленной отрасли, подобные тем, что есть в области здравоохранения, тяжелой промышленности, туризма, энергетики", – цитирует пресс-служба Игоря Орлова.

Губернатор выразил мнение, что в силу своего географического положения, наличия промышленной и транспортной инфраструктуры, сложившихся производственных компетенций Поморье готово стать центром интенсивного развития отрасли, логистическим хабом Северного морского пути. Для этого у региона есть всё необходимое: близость к основным внутренним рынкам сбыта рыбной продукции – центральным регионам страны; крупный морской порт, оптимально подходящий для перевозок между Дальневосточным регионом и Севером России; наличие мощностей для перевалки продукции, её хранения и загрузки обратным грузом.

Проведенные в прошлом году дноуглубительные работы позволяют принимать в Архангельском рыбном порту суда большего водоизмещения - в настоящее время допустимая проходная осадка судов составляет 8,5 метра.

"Область сегодня выстраивает транспортно-логистическую взаимосвязь с Дальним Востоком. Уже стали привычными заходы в Архангельск судов группы компаний "Доброфлот" с рыбной продукцией для центральных регионов России", – рассказал губернатор Архангельской области.

Неоспоримыми плюсами, которые позволяют рассматривать Поморье в качестве главной площадки для развития рыбной промышленности в Арктическом регионе, по мнению главы региона, является многолетний опыт местных специалистов и наличие значительных мощностей для судостроения и судоремонта.