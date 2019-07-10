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РИА Новости
Архангельская область

Глава Поморья выступил за меры господдержки арктического рыбпромкластера

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) "Ульяновск". 28 июля 2017
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) Ульяновск. 28 июля 2017
© РИА Новости / Павел Кононов
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области на открывшемся в среду в Петербурге III Международном рыбопромышленном форуме предложил сформулировать инструменты поддержки кластеров в рыбопромышленной отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Созданный по инициативе рыбопромышленников региона арктический рыбопромышленный кластер объединяет рыбаков, судостроителей и представителей науки СЗФО и Дальнего Востока, говорится в сообщении.
"Для Архангельской области рыбный промысел традиционен. В свое время регион получил поддержку Росрыболовства и других институтов при создании кластера. Считаю кластерный подход обоснованным и целесообразным, так как мы смогли объединить не только рыбаков, судостроителей и судоремонтников, но и науку, образование, логистику, торговлю. Мне бы хотелось, чтобы на площадке Минсельхоза РФ и Росрыболовства были сформулированы инструменты поддержки кластеров в рыбопромышленной отрасли, подобные тем, что есть в области здравоохранения, тяжелой промышленности, туризма, энергетики", – цитирует пресс-служба Игоря Орлова.
Губернатор выразил мнение, что в силу своего географического положения, наличия промышленной и транспортной инфраструктуры, сложившихся производственных компетенций Поморье готово стать центром интенсивного развития отрасли, логистическим хабом Северного морского пути. Для этого у региона есть всё необходимое: близость к основным внутренним рынкам сбыта рыбной продукции – центральным регионам страны; крупный морской порт, оптимально подходящий для перевозок между Дальневосточным регионом и Севером России; наличие мощностей для перевалки продукции, её хранения и загрузки обратным грузом.
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Проведенные в прошлом году дноуглубительные работы позволяют принимать в Архангельском рыбном порту суда большего водоизмещения - в настоящее время допустимая проходная осадка судов составляет 8,5 метра.
"Область сегодня выстраивает транспортно-логистическую взаимосвязь с Дальним Востоком. Уже стали привычными заходы в Архангельск судов группы компаний "Доброфлот" с рыбной продукцией для центральных регионов России", – рассказал губернатор Архангельской области.
Неоспоримыми плюсами, которые позволяют рассматривать Поморье в качестве главной площадки для развития рыбной промышленности в Арктическом регионе, по мнению главы региона, является многолетний опыт местных специалистов и наличие значительных мощностей для судостроения и судоремонта.
"У нас в области есть еще два крупных кластера – судостроительный и лесопромышленный. За последние семь лет мы нарастили объем доходов от лесной отрасли в два с половиной раза, постепенно выводя ее из теневого сектора, а также стимулируя глубокую переработку. Добиться такого же результата в рыбной отрасли через повышение уровня и качества переработки – наша первоочередная задача", - приводит пресс-служба слова Игоря Орлова.
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Архангельская областьИгорь Орлов
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