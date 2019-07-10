Спецпосланник ООН Педерсен обсудил ситуацию в Идлибе с главой МИД Сирии

ДАМАСК, 10 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что он обсудил с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом ситуацию в Идлибе.

Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что Педерсен прибыл во вторник в Дамаск.

"Мы также обсудили ситуацию в Идлибе. Мы все надеемся, что вернется стабильность и договор Сирии и Турции вступит в силу", - заявил спецпосланник журналистам.

Ранее Педерсен объявил о своем визите в Дамаск после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Спецпосланник выразил надежду на прогресс в формировании конституционной комиссии и положительные результаты своего визита в САР.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.