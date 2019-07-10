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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпосланник ООН Педерсен обсудил ситуацию в Идлибе с главой МИД Сирии

Вчера, 17:45
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
ДАМАСК, 10 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что он обсудил с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом ситуацию в Идлибе.
Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что Педерсен прибыл во вторник в Дамаск.
"Мы также обсудили ситуацию в Идлибе. Мы все надеемся, что вернется стабильность и договор Сирии и Турции вступит в силу", - заявил спецпосланник журналистам.
Ранее Педерсен объявил о своем визите в Дамаск после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Спецпосланник выразил надежду на прогресс в формировании конституционной комиссии и положительные результаты своего визита в САР.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииГейр ПедерсенВалид МуаллемСирияООН
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