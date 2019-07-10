Приемную Бойко в Харькове облили краской

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской приемную депутата Верховной рады, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Ночью неизвестные облили красной краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковые двери. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли с места происшествия доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом, пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщила, что это уже третье нападение на приемную Бойко в Харькове. "Невзирая на то, что нападения являются однотипными, хулиганствующие молодчики до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности", - отметили в партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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