Приемную Бойко в Харькове облили краской

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской приемную депутата Верховной рады, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Ночью неизвестные облили красной краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковые двери. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли с места происшествия доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом, пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщила, что это уже третье нападение на приемную Бойко в Харькове. "Невзирая на то, что нападения являются однотипными, хулиганствующие молодчики до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности", - отметили в партии.