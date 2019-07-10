Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:41Z
https://ria.ru/20190710/1556395236.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Приемную Бойко в Харькове облили краской

Вчера, 17:41
248
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской приемную депутата Верховной рады, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Ночью неизвестные облили красной краской фасадную стену помещения и лестницу, а также повредили металлопластиковые двери. У входа была обнаружена использованная дымовая шашка", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли с места происшествия доказательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом, пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщила, что это уже третье нападение на приемную Бойко в Харькове. "Невзирая на то, что нападения являются однотипными, хулиганствующие молодчики до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности", - отметили в партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Львов
29 мая, 15:07
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
140030
Обсудить 0
Юрий БойкоВерховная Рада УкраиныХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
В Госдуме заявили о готовности к соглашению с партией Медведчука
РИА
Новости
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Борисполе
Чиновник, которого Зеленский выгнал с заседания, хочет подать на него в суд
Лента
новостей
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
Британские инспекторы прибыли на крупнейшую российскую базу за рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
Жителя Бреста осудили на два года за участие в конфликте на востоке Украины
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций против украинских компаний
Общественная палата России
ОП обратится в ООН из-за призыва журналиста снести памятник под Прохоровкой
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко рассказал о подготовке контрактов на закупку российского газа
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния