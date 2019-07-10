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РИА Новости

В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на 8-летнего мальчика

Вчера, 17:41
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следователи завели дело после нападения собаки на восьмилетнего мальчика в Дмитровском районе Московской области, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.
Ранее стало известно, что 5 июня в Дмитрове овчарка, сорвавшись с поводка, напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами на плече и шее.
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"По факту нападения на ребенка собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи опросили ребенка и хозяина собаки.
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