В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на 8-летнего мальчика

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следователи завели дело после нападения собаки на восьмилетнего мальчика в Дмитровском районе Московской области, сообщила пресс-служба ГСУСК по области.

Ранее стало известно, что 5 июня в Дмитрове овчарка, сорвавшись с поводка, напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами на плече и шее.

"По факту нападения на ребенка собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.