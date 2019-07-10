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РИА Новости

Главы муниципалитетов Ингушетии сдадут зачеты на знание законов

Вчера, 17:24
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил местным властям принять у руководителей муниципалитетов республики зачеты на знание федерального закона о порядке рассмотрения обращения граждан, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Это не упрек, это нужно знать. Люди приходят, обращаются, и надо соблюдать сроки, отвечая им. При необходимости направлять чиновников с выездом на место, если того требуют обстоятельства - к старикам, многодетным семьям", - приводит пресс-служба слова Калиматова на встрече с руководителями муниципалитетов.
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Он также отметил, что данный вопрос является очень серьезным. "Если я увижу жалобу, законные требования, которые вы не удовлетворили на своем уровне, то, имейте в виду, последуют служебная проверка и взыскания дисциплинарного характера", - добавил врио главы Ингушетии.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября - в единый день голосования, его изберут депутаты парламента из представленных президентом России трех кандидатур.
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Юнус-Бек ЕвкуровИнгушетияПолитика
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